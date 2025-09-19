Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν έκανε χειρουργική επέμβαση ο Έλληνας πρωταθλητής – Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για το πρόβλημα που είχε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε την Τετάρτη (17.09.2025) στο Metropolitan, όχι όμως για να κάνει χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κήλης, αφού το πρόβλημα του ήταν ένα νεύρο στην περιοχή που έχει μπλοκάρει και προκαλεί φλεγμονή με συνέπεια να του δημιουργεί προβλήματα!

Όπως αναφέρει και το “fantastic4hands”, η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά ήταν η διηθητική παρασπονδυλια έγχυση, για τον κατευνασμό του οιδήματος και του οξέος πόνου! Αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο επεμβατική από την χειρουργική επέμβαση στη μέση και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο αθλητής επιστρέφει!

Αρχικά σε ασκήσεις εκγύμνασης, κάτι το οποίο αναμένεται να κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής τις επόμενες ώρες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα επιστρέψει και στους αγωνιστικούς χώρους!

Αν είχε γίνει εγχείρηση, η επιστροφή του στα κορτ δεν θα μπορούσε να γίνει σε διάστημα μικρότερο των έξι εβδομάδων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα τον βλέπαμε ξανά σε αγώνες τη φετινή σεζόν!

Αντίθετα η διηθητική παρασπονδύλια έγχυση του δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει γρήγορα και όπως όλα δείχνουν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο Six Kings Slam, 15-18 Οκτωβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ ακόμα δεν είναι σαφές αν θα προλάβει το Μαστερς της Σαγκάης, 1-12 Οκτωβρίου!