Στέφανος Τσιτσιπάς: Δύσκολη κλήρωση στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντιπάλους για το 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι, με την κλήρωση να μην του κάνει το… χατίρι, αφού θα πέσει από νωρίς στα “βαθιά”, με πρώτο αντίπαλο τον, Ούγκο Ουμπέρ.

Παρότι έχει ανέβει πλέον στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα χρειαστεί να κάνει πρεμιέρα κόντρα στο Νο36 του κόσμου, τον Ούγκο Ουμπέρ και στη συνέχεια είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος τενίστας απέκλεισε τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή στην Ντόχα του Κατάρ πριν λίγες ημέρες και θα αγωνιστεί κόντρα στον Βαλεντέν Ροαγέ, όντας φαβορί για την πρόκριση στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Νουτμπάι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πάντως σε καλή κατάσταση στο Qatar Open και έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει νέους βαθμούς στο 500άρι της ATP στα ΗΑΕ.