Στέφανος Τσιτσιπάς – Φάμπιαν Μάροζαν 2-0: Πρεμιέρα με νίκη για τον Έλληνα πρωταθλητή στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί πέντε αγώνων που μετρούσε, με τη νίκη που πήρε στην πρεμιέρα του στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ και επικράτησε του Ούγγρου, Φαμπιάν Μαροζάν με 7-6(3), 6-2.

Μετά από αγώνα που κράτησε μία ώρα και 22 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε του νο51 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε το “εισιτήριο” για τον τρίτο γύρο του τουρνουά της ATP (100άρι).

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ καλό τένις και με “όπλο” το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαροζάν, με κομβικό σημείο το τριπλό break-point (0/40) που έσβησε ο στο 11ο game του 1ου σετ.

Ο Νο29 του κόσμου σταμάτησε στους 9 άσους (κανένα διπλό λάθος), πέρασε το 70% του πρώτου σερβίς, κερδίζοντας το 75% των πόντων (33/44) και το 63% στο δεύτερο (12/19), είχε 8 περισσότερους winner (23-15), αλλά και 4 λιγότερα λάθη (17-21), ενώ εκμεταλλεύτηκε τις 2 από τις 3 ευκαιρίες για break.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το απόγευμα της Δευτέρας (11.08.2025) τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Λορέντσο Μουζέτι.