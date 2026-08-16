Στέφανος Τσιτσιπάς – Φέλιξ Αλιασίμ 0-2: Ανυπέρβλητο «εμπόδιο» ο Καναδός στο Σινσινάτι και αποκλεισμός για τον Έλληνα πρωταθλητή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ για το δεύτερο γύρο στου Σινσινάτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ αποδείχτηκε… υψηλό εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.49) ηττήθηκε με 6-3, 7-5 σε 88 λεπτά από τον 26χρονο Καναδό (Νο.4) και ολοκλήρωσε την πορεία του στο τελευταίο Masters πριν το US Open (30/8-13/9).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσιτσιπάς παραμένει έτσι χωρίς νίκη κόντρα σε παίκτη του Top 15 από τον Απρίλιο του 2024 στο Μόντε Κάρλο, όπου είχε λυγίσει τον Σάσα Ζβέρεφ (Νο.5) και τον Γιάνικ Σίνερ (Νο.2) στον δρόμο για τον τίτλο.



Ο Αλιασίμ στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ρίντερκνεχ – Τσερούντολο.