Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε… καλή αντίσταση από τον Γίρι Βέσελι, αλλά επικράτησε τελικά με 3-1 σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Σίγουρα θα ήθελε μια πιο εύκολη νίκη, αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον Γίρι Βέσελι επικράτησε 3-1 σετ (7-5, 6-3, 4-6, 7-6(7)) και πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στην επόμενη φάση του κορυφαίου Grand Slam θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ισπανό Ρομπέρτο Καμπάγες Μπαένα και στον Αμερικανό Εμίλιο Νάβα.

Στο πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε καλά και ο Γίρι Βέσελι έκανε πρώτος μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, παίρνοντας το προβάδισμα στο ματς. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βρήκε όμως στη συνέχεια ρυθμό και με δικό του μπρέικ στο 10ο γκέιμ ισοφάρισε τον Τσέχο. Κατάφερε μάλιστα να βρει και δεύτερο μπρέικ στο τέλος, για να κλείσει το σετ με 7-5, κάνοντας το 1-0 στο ματς.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μπρέικ στο έκτο γκέιμ και στη συνέχεια διατήρησε το σερβίς του, με αποτέλεσμα να κάνει το 2-0 στα σετ με 6-3. Σε αντίθεση με το πρώτο γκειμ, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κάνει και δεύτερο μπρέικ, ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε από το να πάρει τα σετ που είχε σερβίς και να φτάσει στο 2-0.

Ωστόσο στο τρίτο σετ, οι δυο παίκτες διατήρησαν το σερβίς τους ως το 10ο γκέιμ, με τον Βέσελι στο πιο κρίσιμο σημείο να κάνει το μπρέικ και παράλληλα να παίρνει το σετ με 6-4 στα γκέιμ.

Στο τέταρτο σετ, ο Τσιτσιπάς έκανε το μπρέικ μόλις στο τρίτο γκέιμ, ωστόσο η απάντηση του Βέσελι ήταν άμεση, με τον Τσέχο να κάνει και αυτός μπρέικ στο αμέσως επόμενο σετ. Ο Τσέχος έφτασε πρώτος στο 6-5, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής το έστειλε να κριθεί στο τάι μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε τρεις πόντους πριν χάσει το 4ο σετ (6-1), αλλά έβγαλε αντίδραση και έφτασε το τάι μπρέικ στο 6-6 και τελικά επικράτησε με 9-7 και πήρε την πρόκριση.

Job done @steftsitsipas navigates a tricky test from Vesely 7-5, 6-3, 4-6, 7-6(7) to land safely in the second round.#RolandGarros pic.twitter.com/gyLRsIo84m