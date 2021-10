Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε μετά από μεγάλη “μάχη” τον Φάμπιο Φονίνι στο Indian Wells, με τον Ιταλό τενίστα να… γκρινιάζει για την επικοινωνία του αντιπάλου του με τον προπονητή του.

Ο 34χρονος τενίστας διαμαρτυρήθηκε και στον διαιτητή για τις συμβουλές που δέχεται ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας από τον πατέρα του Απόστολο στις κερκίδες, με τον umpire να του απαντά ότι ο ίδιος το αντιλαμβάνεται ως παρότρυνση από την κερκίδα.

Ο Φονίνι δεν έκρυψε πάντως τη διαφωνία του για το coaching στον Στέφανο, ούτε στο τέλος του αγώνα, με τους δύο αθλητές να έχουν ένα μικρό διαπληκτισμό πάνω από το φιλέ.

Fognini complaining to the umpire that Tsitsipas is receiving ilegal coaching.

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN