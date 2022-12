Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποθέωσε την Ιαπωνία για την πρόκριση της στη φάση των “16” του Μουντιάλ 2022.

Η Ιαπωνία κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον όμιλο της, νικώντας με ανατροπή τη Γερμανία και την Ισπανία και πήρε το εισιτήριο για τους “16” του Μουντιάλ 2022.

Το έπος της Ιαπωνίας παραδέχθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έδωσε τα δικά του συγχαρητήρια, μέσα από τα social media, αποθεώνοντας τους Ασιάτες.

«Συγχαρητήρια Ιαπωνία! Είστε τεράστιοι μαχητές με μεγάλη καρδιά. Συνεχίστε να ονειρεύεστε, συνεχίστε να κάνετε μεγάλα όνειρα», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Congratulations #JPN! You guys are huge fighters with a big heart. Keep putting in the work, keep dreaming big!