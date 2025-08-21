Συμβαίνει τώρα:
Στέφανος Τσιτσιπάς: Η κλήρωση του Έλληνα πρωταθλητή στο US Open – Πρεμιέρα κόντρα στον Αλεξάντρ Μιλιέρ

Το “μονοπάτι” του Έλληνα πρωταθλητή στο αμερικανικό Grand Slam
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Credit: Dan Hamilton-Imagn Images)

Τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο του US Open -που κάνει πρώτο σερβίς στις 24 Αυγούστου- έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μιλέρ στην πρεμιέρα του στο τελευταίο Grand Skam της σεζόν. Ο Γάλλος βρίσκεται στο Νο.38 της παγκόσμιας κατάταξης και ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.28) έχει δύο νίκες απέναντί του σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκριθεί στον δεύτερο γύρο του US Open, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Αλτμάιερ – Μετζέντοβιτς, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλός του στον τρίτο γύρο είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ. Εάν ο Έλληνας τενίστας φτάσει στους “16”, λογικά θα βρει τον Καρέν Χατσάνοφ.

