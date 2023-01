Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open, αλλά δεν κατάφερε να σηκώσει τον πρώτο Grand Slam τίτλο του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ωστόσο αποχαιρέτησε την Αυστραλία με ένα αισιόδοξο μήνυμα.

«Η ανάπτυξη ξεκινά με έναν μόνο σπόρο που φυτεύτηκε σήμερα, τον οποίο καλλιεργείς με αγάπη και φροντίδα, βλέποντάς τον να ανθίζει σε μια υπέροχη δημιουργία», έγραψε ο 24χρονος Έλληνας τενίστας.

«Η Αυστραλία είναι ένας τόπος αντιθέσεων, ένας τόπος ομορφιάς, ένας τόπος θαυμάτων, ένα μέρος που πρέπει να αποκαλέσεις σπίτι», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά:

Growth begins with a single seed planted today, nurturing it with love and care, watching it blossom into a magnificent creation.



Australia is a place of contrasts, a place of beauty, a place of wonder, a place to call home. ❤️🇦🇺 pic.twitter.com/XxbjX0R9Ts