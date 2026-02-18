Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς και Άλεξ Πόπιριν ηττήθηκαν στο διπλό στην Ντόχα

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αφιερωθεί στο μονό
AP Photo
AP Photo/Dita Alangkara

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άλεξ Πόπιριν τα έδωσαν όλα κόντρα στο έμπειρο δίδυμο των Χελιοβάρα/Πάτεν, ωστόσο ηττήθηκαν και στα δύο σετ στο τάι μπρέικ και έμειναν εκτός ημιτελικών στο διπλό της Ντόχα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ο Αυστραλός ένωσαν τις δυνάμεις τους στο διπλό της Ντόχα, ωστόσο ηττήθηκαν με 7-6(8), 7-6(5) σε 1 ώρα και 54 λεπτά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αποχαιρέτησε, πάντως, τη διοργάνωση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αφιερωθεί στο μονό, όπου αντιμετωπίζει την Πέμπτη (19/2, 14.00) τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.14).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
148
108
98
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo