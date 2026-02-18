Στέφανος Τσιτσιπάς και Άλεξ Πόπιριν ηττήθηκαν στο διπλό στην Ντόχα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άλεξ Πόπιριν τα έδωσαν όλα κόντρα στο έμπειρο δίδυμο των Χελιοβάρα/Πάτεν, ωστόσο ηττήθηκαν και στα δύο σετ στο τάι μπρέικ και έμειναν εκτός ημιτελικών στο διπλό της Ντόχα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και ο Αυστραλός ένωσαν τις δυνάμεις τους στο διπλό της Ντόχα, ωστόσο ηττήθηκαν με 7-6(8), 7-6(5) σε 1 ώρα και 54 λεπτά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αποχαιρέτησε, πάντως, τη διοργάνωση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αφιερωθεί στο μονό, όπου αντιμετωπίζει την Πέμπτη (19/2, 14.00) τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.14).