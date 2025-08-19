Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη κέρδισαν θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη έχουν υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και της WTA αντίστοιχα, αλλά αυτή την περίοδο βρίσκονται σε άνοδο και κέρδισαν ξανά κάποιες θέσεις.

Έχοντας μπροστά τους μία μεγάλη ευκαιρία στο US Open, όπου δεν προστατεύουν βαθμούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, μπορούν να συνεχίσουν την… αντεπίθεση για την επιστροφή στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

Ήδη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, με τις νίκες στα προηγούμενα τουρνουά, ανέβηκε στο Νο62 της WTA, κερδίζοντας τρεις θέσεις, ενώ το άλλοτε Νο3 του κόσμου, είναι πια στο Νο28, με μία κερδισμένη θέση.