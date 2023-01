Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ τον Κάρεν Χατσάνοφ και προκρίθηκε στον τελικό του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 2-0 σετ του Κατσάνοφ, έχασε το 3ο σετ στο τάι μπρέικ, αλλά στο τελευταίο -4ο-σετ δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σέρβιρε για την πρόκριση και ο τελευταίος πόντος τον βρήκε με… σηκωμένες γροθιές, να πανηγυρίζει με τους Έλληνες οπαδούς την πρώτη του πρόκριση στον τελικό του αυστραλιανού Grand Slam.

A sizzling semifinal ends in Greek glory @steftsitsipas overcomes a valiant Karen Khachanov to reach his first #AusOpen final.



It ends 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 #AO2023 pic.twitter.com/jsik2uaovL