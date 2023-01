Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Γίρι Λεχέτσκα με 3-0 σετ στον δεύτερο προημιτελικό του Australian Open και έκλεισε θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καρέν Χατσάνοφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν επιβλητικός κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα από τη γραμμή του σερβίς, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Τσέχο και “σφράγισε” με σχετική άνεση την πρόκριση του στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας πανηγύρισε με σφιγμένες γροθιές τον τελευταίο πόντο του αγώνα και ετοιμάζεται πλέον για τον ημιτελικό της Παρασκευής (27/1).

Δείτε τον τελευταίο πόντο και τον πανηγυρισμό του Τσιτσιπά:

4th #AusOpen semifinal awaits! @steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final.