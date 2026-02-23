Στέφανος Τσιτσιπάς – Ούγκο Ουμπέρ: Το απόγευμα της Τρίτης η πρεμιέρα στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ούγκο Ουμπέρ στην πρεμιέρα του στο 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει μετά τις 17:00 σε ώρα Ελλάδας.

Έχοντας ανέβει πλέον στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει τη νίκη επί του Ούγκο Ουμπέρ (Νο37 στον κόσμο), για να συνεχίσει την ανοδική πορεία του τελευταίου μήνα, αλλά το έργο του στο Ντουμπάι δεν θα είναι εύκολο.

Κι αυτό γιατί ακόμη κι αν καταφέρει να αποκλείσει τον Γάλλο τενίστα, είναι πιθανό να βρεθεί στη συνέχεια, απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ, στο δεύτερο γύρο του τουρνουά, με τον Ρώσο να έχει αποκλείσει πριν λίγες ημέρες τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στη Ντόχα του Κατάρ.