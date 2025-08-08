Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα κόντρα στον Μαροζάν στο Σινσινάτι

Επικίνδυνος αντίπαλος για τον Έλληνα τενίστα στον δεύτερο γύρο
REUTERS
REUTERS

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν, ο οποίος επικράτησε με 6-1, 4-6, 6-4 του Αμερικανού qualifier Κόλτον Σμιθ στον πρώτο γύρο

Ο 25χρονος Ούγγρος, Νο56 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι ένας επικίνδυνος τενίστας με καλό σερβίς που δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στον δεύτερο γύρο ως seeded player (Νο25) και θα χρειαστεί να παρουσιαστεί έτοιμος κόντρα στον επιθετικό Μαροζάν, αν δεν θέλει να αποχαιρετήσει πρόωρα κι αυτή τη διοργάνωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo