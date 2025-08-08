Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα κόντρα στον Μαροζάν στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτι. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν, ο οποίος επικράτησε με 6-1, 4-6, 6-4 του Αμερικανού qualifier Κόλτον Σμιθ στον πρώτο γύρο

Ο 25χρονος Ούγγρος, Νο56 στην παγκόσμια κατάταξη, είναι ένας επικίνδυνος τενίστας με καλό σερβίς που δεν έχει συναντηθεί ποτέ με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στον δεύτερο γύρο ως seeded player (Νο25) και θα χρειαστεί να παρουσιαστεί έτοιμος κόντρα στον επιθετικό Μαροζάν, αν δεν θέλει να αποχαιρετήσει πρόωρα κι αυτή τη διοργάνωση.