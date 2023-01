Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σετ τον Τάλον Γκρίκσπορ και πέρασε στον τέταρτο γύρο του Australian Open. Ο Γιανίκ Σϊνερ είναι ο επόμενος του αντίπαλος.

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ακόμα έναν «περίπατο» στην Μελβούρνη, επικράτησε του Ταλόν Γκρίκσπορ με 6-2, 7-6 (5), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για τον 4ο γύρο του Australian Open για τρίτη σερί χρονιά.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (Νο 3 στον κόσμο) θα βρει μπροστά του, την προσεχή Κυριακή, τον Γιάνικ Σίνερ. Το νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη πέτυχε τεράστια ανατροπή κόντρα στον Ολλανδό Μάρτον Φούτσοβιτς και επικράτησε με 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Στην ουσία, ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε μόνο στο δεύτερο σετ. Ο Έλληνας πρωταθλητής είδε τον Γκρίκσπορ να φτάνει σε σετ πόιντ, το οποίο έσβησε και τελικά επικράτησε στο τάι μπρέικ με δύο μίνι μπρέικ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγείται στο head to head με 4-1, έχοντας μάλιστα αποκλείσει τον 21χρονο Ιταλό (Νο.16) πέρυσι στα προημιτελικά του Australian Open.

