Στέφανος Τσιτσιπάς: Το βράδυ του Σαββάτου η πρεμιέρα του στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) τις υποχρεώσεις του στο Cincinnati Open, με πρώτο αντίπαλο τον Φαμπιάν Μαροζάν (νο 51 στον κόσμο).

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά (νο 29 στην ATP) θα είναι ο δεύτερος του προγράμματος στο Champions Court και αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 19:30. Αυτή θα είναι και η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο παικτών με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον 3ο γύρο έναν εκ των Μπενζαμά Μπονζί και Λορέντσο Μουζέτι.

O Στέφανος Τσιτσιπάς, φιναλίστ του 2022 στο Σινσινάτι, στοχεύει στην πρώτη νίκη του μετά από το τουρνουά του Χάλε, μετρώντας 3 συνεχόμενες ήττες (5 μαζί με το Hopman Cup), αλλά και την πρώτη του επιτυχία, μετά από την επιστροφή του Απόστολου Τσιτσιπά στο box του.

Τελευταία φορά που ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε σε πρεμιέρα του στο Σινσινάτι ήταν το 2019 (Στρουφ). Ο Έλληνας πρωταθλητής μετράει δύο ημιτελικούς στο συγκεκριμένο masters, έναν τελικό κι έναν 3ο γύρο, ενώ πέρσι ηττήθηκε στο 2ο παιχνίδι του (2ος γύρος) από τον Τζακ Ντρέιπερ.