Στέφανος Τσιτσιπάς – Χαμάντ Μετζέντοβιτς 1-2: Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Σέρβος τενίστας, παρά τον τραυματισμό του στον αγώνα

Στην επιστροφή του στη Ντόχα μετά από 7 χρόνια για το Qatar Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον φορμαρισμένο Χαμάντ Μετζέντοβιτς (No73 στον κόσμο) και αποκλείστηκε από την πρεμιέρα του στο τουρνουά.

Ο Σέρβος τενίστας έκανε “μεγάλη” εμφάνιση, άντεξε στον τραυματισμό που έβγαλε στο τρίτο σετ και νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 7-6 (6), 5-7, 7-6 (5), περνώντας στο 2ο γύρο του Qatar Open.

Μετά από ένα ξεκίνημα στο οποίο οι Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Χαμάντ Μετζέντοβιτς πήρα τα πρώτα τους games, ο 21χρονος Σέρβος τενίστας έκανε το break και έφτασε στο υπέρ του 3-1. Οι δυο αθλητές κράτησαν τα σερβίς τους, με τον Έλληνα πρωταθλητή να φτάνει στο δικό του break να ισοφαρίζει σε 4-4 και να φτάνει σε υπέρ του 5-4. Το πρώτο σετ κρίθηκε τελικά στο τάι μπρέικ με τον Μετζέντοβιτς να το κατακτά, επικρατώντας με 7-6.

Στο δεύτερο σετ είχαμε μεγάλη “μάχη”, με τους Τσιτσιπά και Μεντζέντοβιτς να φτάνουν στο 5-5 στα games, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει το brake στο πιο κρίσιμο σημείο και να φτάνει στην κατάκτηση του σετ με 7-5.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ και με τα games στο 4-5 υπέρ του Σέρβου, ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά έκανε υπερπροσπάθεια να πιάσει μια μπαλιά και απέκτησε πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.

Terrible scenes in the Medjedovic vs Tsitsipas match in Doha.



Hamad ran for a ball, almost doing the splits.



He immediately winces in pain.



Stef comes to check on him.



The physio helps him up as he limps to the bench.



Awful to see this.



Hopefully he’s able to continue. pic.twitter.com/Mn0JTv9kjS