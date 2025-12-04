Στέφανος Τζίμας: Έντονη ανησυχία στην Μπράιτον για τον τραυματισμό του Έλληνα επιθετικού

Ο Στέφανος Τζίμας τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καλές. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ και της Νυρεμβέργης φαίνεται πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα 4-3 της ομάδας του για τον Στέφανο Τζίμα: “Δε φαίνεται καλό. Το να χρειάζεται να φύγεις λόγω χτυπήματος στο γόνατο δεν είναι καλό σημάδι”.

Ο νεαρός επιθετικός είχε σκοράρει κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα και στο ματς με τους “χωριάτες” είχε ξεκινήσει για πρώτη φορ΄βασικός με την Μπράιτον.

Τη φετινή σεζόν, ο Τζίμας μετράει τρία γκολ και δυο ασίστ σε δώδεκα συμμετοχές με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.