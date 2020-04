Με όλα τα Γκραν Πρι στη Formula 1 να έχουν αναβληθεί λόγω του κορονοϊού, οι ιθύνοντες της διοργάνωσης σκέφτονται την έναρξη της σεζόν χωρίς θεατές στις εξέδρες, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Να γίνει η έναρξη σε ευρωπαϊκό έδαφος και χωρίς κόσμο στις κερκίδες, σκέφτονται στη Formula 1, όπως παραδέχτηκε σε δηλώσεις του στο Sky Sports, ο διευθύνων σύμβουλος της του πρωταθλήματος, Ρος Μπράουν.

“Οι μετακινήσεις για τις ομάδες και όλους όσοι συμμετέχουν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σκεφτόμαστε να γίνει η αρχή στην Ευρώπη, με έναν κλειστό αγώνα. Σε ένα πολύ στενό περιβάλλον, όπου όλα θα είναι πολύ ελεγχόμενα. Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν ελεγχθεί, ότι είναι καθαροί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν”, επεσήμανε για να προσθέσει:

“Μπορούν να γίνουν αγώνες χωρίς θεατές. Δεν είναι τέλειο, αλλά είναι καλύτερο από το να μη γίνει καθόλου. Πρέπει να σκεφτούμε τα εκατομμύρια κόσμου που παρακολουθούν από το σπίτι. Πολλοί από αυτούς είναι σε απομόνωση. Το να υπάρχει ζωή στο άθλημα και να διασκεδάσει ο κόσμος θα είναι μεγάλο μπόνους όσο διαρκεί αυτή η κρίση, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε κανέναν σε κίνδυνο”.

Θυμίζουμε ότι το εναρκτήριο Γκραν Πρι της σεζόν στην Αυστραλία ήταν προγραμματισμένο για τις 15 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε όπως και κάθε αγώνας μέχρι τις 28 Ιουνίου, όπου είναι προγραμματισμένο το γαλλικό Γκραν Πρι.

