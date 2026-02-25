Στη φυλακή ο πρόεδρος του Ιωνικού και δυο οπαδοί της ομάδας για τα επεισόδια στο Κηφισιά – ΟΦΗ

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του Ιωνικός Νικαίας, Γιάννης Τσιριγώτης, μαζί με δύο οπαδούς της ομάδας, προκειμένου να εκτίσουν ποινή έξι μηνών, έπειτα από καταδίκη στο αυτόφωρο του Πειραιά.

Ο πρόεδρος του Ιωνικού Νικαίας και οι δυο οπαδοί είχαν συλληφθεί στις 15 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο γήπεδο της Νίκαιας και στον αγώνα της Super League μεταξύ της Κηφισιάς και του ΟΦΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου είκοσι οπαδοί του Ιωνικού εισήλθαν στη θύρα 1 και συγκρούστηκαν με φιλάθλους του ΟΦΗ. Τα ΜΑΤ επενέβησαν, ενώ οπαδός του Ιωνικού προσπάθησε να τους χτυπήσει και τους εξύβρισε.

Στη συνέχεια, ομάδα περίπου δέκα ατόμων από τους οπαδούς του Ιωνικού άρχισε να πετά αντικείμενα, όπως μπουκάλια και καθίσματα.

Συνολικά έγιναν έξι προσαγωγές, από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο Γιάννης Τσιριγώτης φέρεται να ήταν εκτός εαυτού κατά τη διαδικασία προσαγωγής και να επιτέθηκε σε αστυνομικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το δικαστήριο τους καταδίκασε σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης, η οποία εκτίεται, καθώς η έφεση που υπέβαλαν δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.