Ο Μόντρεζλ Χάρελ πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Σίξερς στη Φιλαδέλφεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε μία σκάλα, καθώς δεν μπορούσε να κάνει προπόνηση στις βολές μετά το τέλος του παιχνιδιού των Μπακς με τους Σίξερς, με τα αμερικανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν ότι ο εκνευρισμός του Έλληνα σταρ οφειλόταν στον Χάρελ, ο οποίος απείλησε τον Γιάννη και τον Θανάση ότι θα τους πλακώσει στο ξύλο.

Ο Χάρελ πήρε θέση για όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες με μία ανάρτηση του στο Twitter.

«Πρέπει πρώτα να σιγουρευτείτε πως έχετε ολόκληρη την ιστορία. Ζήτησα από αυτόν τον άνθρωπο να φύγει από το παρκέ για να προπονηθώ. Έπρεπε να αλλάξουν το παρκέ, αλλά με αγνόησε και τότε αυτά παθαίνεις. Ο σεβασμός είναι σεβασμός», έγραψε ο σέντερ των Σίξερς.

Aye make sure you get the complete story I ask the man can he get off the court so I can workout they had to change the court over he ignore me so hey that’s what you get! Respect is respect! GOODNIGHT!