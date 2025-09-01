Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Σίριλ Ντέσερς: «Να σκοράρω στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στην Ευρώπη»

Ο Σίριλ Ντέσερς έφθασε στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό και στις πρώτες του δηλώσεις στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στάθηκε στους οπαδούς του “τριφυλλιού”, αλλά και στον… Ολυμπιακό.

Έχοντας αγωνιστεί και σκοράρει με τη Ρέιντζερς κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Σίριλ Ντέσερς τόνισε ότι στόχος του είναι να σκοράρει στα μεγάλα παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Ντέσερς

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο «Καραϊσκάκης»: «Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους: «Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνει πολύ».