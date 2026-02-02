Στην Ελλάδα ο Κλέιτον για τον Ολυμπιακό: «Ελπίζω να συνεχίσουμε να βάζουμε πολλά γκολ με τον Αντρέ Λουίζ»

Ο Ολυμπιακός πήρε την ισοπαλία με 1-1 από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League και στη συνέχεια καλωσόρισε στην ομάδα και τον Κλέιτον από τη Ρίο Άβε.

Ο Κλέιτον έφθασε στην Αθήνα ξημερώματα Δευτέρας και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, μιλώντας για τη νέα συνεργασία του με τον Αντρέ Λουίζ στους Πειραιώτες, αφού ήταν συμπαίκτες και στη Ρίο Άβε, δείχνοντας την αισιοδοξία του για… πολλά γκολ και με τη νέα τους ομάδα.

Οι δηλώσεις του Κλέιτον

Για τον Ολυμπιακό: Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Έχω μιλήσει και με τον Αντρέ Λουίζ. Μου είναι ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα. Έρχομαι με πάρα πολύ όρεξη για να βοηθήσω την ομάδα.

Για γκολ του με την φανέλα της Ρίο Άβε: Σκόραρα πολλά γκολ στην Πορτογαλία. Έρχομαι για να βάλω πολλά γκολ και εδώ και για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Για τον Αντρέ Λουίζ: Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον Αντρέ Λουίζ που ελπίζω να συνεχίσω και εδώ. Βάλαμε πολλά γκολ μαζί και ελπίζω να συνεχιστεί και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας.

Ο Κλέιτον αποτελεί το δεύτερο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού μέσα στον Ιανουάριο του 2026.