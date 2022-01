Το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ εξασφάλισε το Ιράν μετά τη νίκη (1-0) επί του Ιράκ στην Τεχεράνη.

Το… κιτρινόμαυρο Ιράν έγινε η 14η εθνική ομάδα που πάει Μουντιάλ. Μπορεί οι άσοι της ΑΕΚ, Καρίμ Ανσαριφάρντ και Μιλάντ Μοχαμαντί να έμειναν στον πάγκο, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Εχσάν Χατζισαφί δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή λόγω της περιπέτειάς του με τον κορονοϊό, όμως το Ιράν με γκολ του επιθετικού της Πόρτο, Ταρεμί νίκησε 1-0 το Ιράκ και πήρε τη μεγάλη-νίκη πρόκριση.

Έτσι η ασιατική ομάδα θα δώσει το «παρών» σε τρίτο σερί Μουντιάλ μετά από αυτά της Ρωσίας (2018) και της Βραζιλίας (2014).

