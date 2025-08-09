Στο Μουσείο της ΑΕΚ ένα συγκινητικό σημείωμα του Κώστα Χαρδαβέλλα, που έγραψε λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2024. Ο γνωστός δημοσιογράφος δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την ΑΕΚ και ακόμα και στις τελευταίες του στιγμές, είχε το νου του στους κιτρινόμαυρους.

Όσο βρισκόταν στην εντατική, ο Κώστας Χαρδαβέλλας έγραψε ένα σημείωμα, αποδεικνύοντας τη λατρεία του για την ΑΕΚ, τονίζοντας το πόσο ανυπομονεί να την δει και πάλι από κοντά. Το σημείωμα αυτό πλέον κοσμεί το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας.

Η επίσημη σελίδα του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ στα social media να κάνει ειδική αναφορά σε αυτό το συγκινητικό εκθέματα.

Όσα αναφέρει η ανάρτηση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ:

“Αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα δεκάδες νέα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Πρόκειται για το συγκλονιστικό ιδιόγραφο σημείωμα, που έγραψε ο γνωστός δημοσιογράφος και ακραιφνής Ενωσίτης, Κώστας Χαρδαβέλλας, μέσα στην εντατική του νοσοκομείου, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, τον Δεκέμβριο του 2024:

“Πόσο θ’ αντέξω. Πότε θα βγάλω τη μάσκα. Πόσο θα κάτσω στην εντατική. Ζω για σένα ΑΕΚάρα μου και θα κρατηθώ στη ζωή μέχρι να πάρεις τα επόμενα 20 πρωταθλήματα”.

Είναι διαφορετικό. Μέχρι τέλους”.