Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο πρώην προπονητής – «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάσχει από εγκεφαλική αιμοραγία.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο 76χρονος πρώην τεχνικός υποβλήθηκε επειγόντως σε επέμβαση για να αντιμετωπιστεί μία εγκεφαλική αιμορραγία και νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση σήμερα για εγκεφαλική αιμορραγία. Η εγχείρηση πήγε πολυ καλά, αλλά χρειάζεται ένα διάστημα εντατικής φροντίδας για να βελτιοποιηθεί η ανάρρωσή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.

