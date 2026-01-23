Στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου με βαριά ίωση

Περιπέτεια υγείας για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας και πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν, Λουτσέσκου, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφού ταλαιπωρείται από μια βαριά ίωση.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 80χρονος Μιρτσέα Λουτσέσκου ανέβασε 39 πυρετό και κρίθηκε σκόπιμο να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα, καθώς η υγεία του είναι επιβαρυμένη. Η φαρμακευτική αγωγή που ακολούθησε ο έμπειρος προπονητής δεν απέδωσε και γι’ αυτό μπήκε στο νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

“Είναι αλήθεια πως είμαι στο νοσοκομείο. Νοσηλευθήκα για λίγο στις αρχές του έτους και μετά πήρα εξιτήριο. Αλλά εν τω μεταξύ, αρρώστησα με μια σοβαρή γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτώ ξανά, επειδή είχα και υψηλό πυρετό, 39 βαθμούς. Βρίσκομαι υπό ιατρική παρακολούθηση, ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα”, ανέφερε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Στο παρελθόν, ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά (2009) αλλά και στο ισχίο (2023).