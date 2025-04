Στο Παρίσι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ για το Παρί Σεν Ζερμέν – Άστον Βίλα, πανηγύρισε έξαλλα το γκολ της αγγλικής ομάδας

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν θα μπορούσε να λείψει από το μεγάλο παιχνίδι της Άστον Βίλα κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τα προημιτελικά του Champions league.

Γνωστός για την αγάπη του και την ενασχόλησή του με την Άστον Βίλα, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμς ταξίδεψε και στο Παρίσι για την αναμέτρηση της ομάδας του με την Παρί Σεν Ζερμέν, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με τον γιο του, Πρίγκιπας Τζορτζ.

Ο μεγαλύτερος γιος του Βασιλιά Κάρολου και διάδοχος του θρόνου, πήρε από νωρίς θέση στα επίσημα του Παρκ ντε Πρενς και η κάμερα τον “έπιασε” να πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ της ομάδας του, που άνοιξε το σκορ με τον Ρότζερς κόντρα στους Παριζιάνους.

A hug from Prince William for Prince George as they celebrate Aston Villa’s goal in Paris this evening pic.twitter.com/Xp5aWMtzem