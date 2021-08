Θέμα ωρών φαίνεται ότι είναι η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουβέντους και η μετακόμιση του στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Σίτι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται αυτή την ώρα στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους και σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποχαιρετάει τους συμπαίκτες του στη Γηραιά Κυρία.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας κι ετοιμάζει βαλίτσες για το Μάντσεστερ, όπου αυτή τη φορά θα αγωνιστεί για λογαριασμό της Σίτι του Πέπε Γκουαρντιόλα.

Πλέον ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετράει αντίστροφα για να υποδεχθεί ακόμα μία φετινή μεταγραφική βόμβα, μετά το deal της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Λιονέλ Μέσι και της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Κιλιάν Μπαπέ.

🚨 Cristiano Ronaldo 🇵🇹 arrived at the Continassa, to say goodbye to his teammates one last time and definitively end his adventure at Juventus. [@DiMarzio] #Juventus pic.twitter.com/HB7UZihHMN