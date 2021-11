Ο Γιάννης κι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επισκέφτηκαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συγχαίρει τους Μπακς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA.

Οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς των αδελφών Αντετοκούνμπο βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο και συναντήθηκαν με τον Τζο Μπάιντεν.

Η παράδοση στις ΗΠΑ θέλει τις ομάδες που κατακτούν το πρωτάθλημα να επισκέπτονται ύστερα από λίγους μήνες τον «πλατηνάρχη» για μιλήσουν μαζί του και να δεχτούν τα συγχαρητήριά του.

Τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο, όμως, δε συνέβη, καθώς οι περισσότεροι παίκτες του NBA δεν ήθελαν να δουν ούτε ζωγραφιστό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στις ΗΠΑ άλλαξε και τη στάση των ομάδων του NBA, με τους Μπακς των Αντετοκούνμπο να πηγαίνουν στο Λευκό Οίκο. Τα αδέρφια έκλεψαν την παράσταση, όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες.