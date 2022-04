Ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα έδωσε συνέχεια στην ονειρική πορεία του στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Ντιμιτρόφ με 2-1 σετ στον πρώτο ημιτελικό και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής (17/4), όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αλέξαντερ Ζβέρεφ.

O 22χρονος Ισπανός (Νο.46), λύγισε με 6-4, 6-7(2), 6-3 τον 30χρονο Βούλγαρο (Νο.29) και πέρασε σε τελικό ATP για πρώτη φορά στην καριέρα του μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Ο Νταβίντοβιτς, ο οποίος απέκλεισε νωρίτερα τον Νόβακ Τζόκοβιτς, έχει συναντηθεί δύο φορές στο tour με τον Τσιτσιπά και η πρώτη ήταν πέρυσι σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν μπόρεσε, όμως να ολοκληρώσει τον αγώνα και αποχώρησε τραυματίας μετά το πρώτο σετ, που έληξε 7-5 υπέρ του Στέφανου.

Νταβίντοβιτς και Τσιτσιπάς συναντήθηκαν και φέτος στο Ρότερνταμ, όπου ο 23χρονος Έλληνας πήρε δύσκολη νίκη στα τρία σετ.

Foki is a FINALIST in Monte-Carlo! 🌟@alexdavidovich1 sees off a third Masters 1000 champion this week in Dimitrov to reach the 2022 #RolexMCMasters final! pic.twitter.com/tvKxAeKELX