Οι Μιλγουόκι Μπακς έριξαν “βόμβα” με την απόκτηση του Ντέμιαν Λίλαρντ και οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν… ρελάνς, προσθέτοντας στο ρόστερ τους, τον Τζρου Χόλιντεϊ από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Ο Χόλιντεϊ ήταν μέρος του “πακέτου” των Μιλγουόκι Μπακς για την απόκτηση του Λίλαρντ, αλλά ήταν δεδομένο ότι δεν θα μείνει στο Πόρτλαντ και οι Μπλέιζερς συμφώνησαν με τους Μπόστον Σέλτικς για την ανταλλαγή του.

Οι “Κέλτες” παραχώρησαν τους Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Μάλκολμ Μπρόγκντον, μαζί με δύο πικς πρώτου γύρου, για να προσθέσουν ένα κορυφαίο γκαρντ στο ρόστερ τους, δίπλα στους Τέιτουμ, Μπράουν και Πορζίνγκις. Μαζί με τους Μπακς έγιναν έτσι τα απόλυτα φαβορί για τους τελικούς της Ανατολής στο NBA, το 2024.

The Celtics are trading Robert Williams, Malcolm Brogdon, 2024 GSW 1st, 2029 unprotected BOS first to the Blazers, sources tell ESPN. https://t.co/gx53jyH1RG