Super League 2: Η Καλαμάτα αγκαλιά με την άνοδο, ο Ολυμπιακός Β’ νίκησε τον Πανιώνιο

Η Καλαμάτα επικράτησε εντός έδρας του Μαρκό με 2-0 και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό Β’ με 2-1 για την τρίτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Με τα γκολ του Μιράντα και του Μορέιρα, η Καλαμάτα έκαμψε την αντίσταση του Μαρκό, επικρατώντας με 2-0 και ξέφυγε με 5 βαθμούς από τον δεύτερο Πανιώνιο στη μάχη της ανόδου στη Super League.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης για δεύτερη σερί αγωνιστική εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων, ηττήθηκε με 2-1 από τον Ολυμπιακό Β’ στο Ρέντη και πλέον θα χρειαστεί ένα θαύμα για να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, αφού υστερεί και στην ισοβαθμία με την πρωτοπόρο Καλαμάτα, την οποία, πάντως, υποδέχεται την επόμενη αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

Η βαθμολογία των πλέι οφ στον Β’ Όμιλο

Καλαμάτα 31

Πανιώνιος 26

Μαρκό 18

Ολυμπιακός Β’ 18

Ο πρώτος ανεβαίνει στη Super League