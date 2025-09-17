Αθλητικά

Super League: Αλλαγή ώρας στα ΟΦΗ – Άρης και ΑΕΛ – Βόλος της 6ης αγωνιστικής

Επίσημη ενημέρωση από τη λίγκα για τα δύο ματς της 6ης αγωνιστικής
Ο Μορόν του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Ο Μορόν του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI)

Δύο μικρές αλλαγές ανακοίνωσε η Super League στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τα ΟΦΗ – Άρης και ΑΕΛ – Βόλος να διεξάγονται σε διαφορετική ώρα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League, το ΟΦΗ – Άρης θα γίνει στις 18:30 αντί για τις 20:00, ενώ το ΑΕΛ – Βόλος προγραμματίστηκε να διεξαχθεί στις 20:30, αντί για τις 17:00.

Η ανακοίνωση της Super League

“Ανακοινώνεται ότι οι ακόλουθοι αγώνες, στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα έναρξης και θα διεξαχθούν ως εξής:

· Ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 18:30 (αντί για 20:00).

· Ο αγώνας Α.Ε.Λ. – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο, 04.10.2025 στις 20:30 (αντί για 17:00).”

Αθλητικά
