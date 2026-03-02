Super League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Δύο εξ αναβολής παιχνίδια περιλαμβάνει το μεσοβδόμαδο πρόγραμμα της Super League, με την ΚΕΔ της ΕΠΟ να ανακοινώνει και τους διαιτητές των αναμετρήσεων Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΟΦΗ από την πρώτη αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στις 18:00, με διαιτητή τον Ευαγγέλου και βοηθούς του τους Πάτρα, Μωυσιάδη, 4ο τον Κόκκινος και στο VAR τους Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς.

Αντίστοιχα, το Κηφισιά – ΠΑΟΚ από την 18η αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 20:00, με διαιτητή τον Φωτιά, βοηθούς του τους Κολλιάκο, Κορωνά, 4ο τον Κατοίκο και στο VAR τους Τζήλο, Βεργέτη.