Super League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Ο Ευαγγέλου ορίστηκε στη Λεωφόρο και ο Φωτιάς στη Νεάπολη
Ο διαιτητής Φωτιάς
Ο διαιτητής Φωτιάς σε αγώνα της Super League

Δύο εξ αναβολής παιχνίδια περιλαμβάνει το μεσοβδόμαδο πρόγραμμα της Super League, με την ΚΕΔ της ΕΠΟ να ανακοινώνει και τους διαιτητές των αναμετρήσεων Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας Παναθηναϊκός – ΟΦΗ από την πρώτη αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στις 18:00, με διαιτητή τον Ευαγγέλου και βοηθούς του τους Πάτρα, Μωυσιάδη, 4ο τον Κόκκινος και στο VAR τους Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς. 

Αντίστοιχα, το Κηφισιά – ΠΑΟΚ από την 18η αγωνιστική της Super League θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στις 20:00, με διαιτητή τον Φωτιά, βοηθούς του τους Κολλιάκο, Κορωνά, 4ο τον Κατοίκο και στο VAR τους Τζήλο, Βεργέτη.

