Super league: Επίσημη η αναβολή του Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά, όπως είχε δικαίωμα λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων και η Super League ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτό το αίτημά της.

Μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να ζητήσει την αναβολή μίας αναμέτρησης της Super League, η οποία και αναμένεται πλέον να ορίσει σύντομα τον αγώνα σε νέα ημερομηνία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.