Super League: Η ματσάρα κορυφής της ΑΕΚ, η άνετη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι και το αντιποδόσφαιρο στο Φάληρο

Η τελευταία αγωνιστική του 2015 στη Super League έφερε μια μεγάλη αλλαγή, με την ΑΕΚ να βγαίνει κερδισμένη από την απρόσμενη «γκέλα» του Ολυμπιακού και να ανεβαίνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η ΑΕΚ θα κάνει Χριστούγεννα και θα μπει στο νέο έτος, βρισκόμενη στην… pole position της Super League. Η Ένωση επικράτησε με ανατροπή (2-1) του ΟΦΗ στην OPAP Arena, έστω κι αν χρειάστηκε να αγχωθεί και να τα δώσει όλα, κόντρα σε μια ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Κρητικοί «σόκαραν» την OPAP Arena με τον Σαλσέδο στο 2′, όμως ο «δικέφαλος» εξαπέλυσε αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος και πήρε ένα σπουδαίο «τρίποντο», έχοντας δει πρώτα να του ακυρώνονται τρία γκολ και τον Γιόβιτς να αστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι. Αρχικά στο 54′ ο Λιούμπιτσιτς ισοφάρισε με κοντινή κεφαλιά, ενώ στο 67′ ο Γιόβιτς σκόραρε και ξανά με κεφαλιά για το τελικό 2-1.

Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ συνηθίζει εδώ και χρόνια να «γκελάρει» στο τελευταίο της ματς, πριν τις γιορτές. Από το μακρινό 2013 αυτό συμβαίνει σταθερά. Η μοναδική φορά που δεν τα έκανε μαντάρα, ήταν στη χρονιά του νταμπλ 2022/23, διαλύοντας τον Βόλο με 4-0 στο Πανθεσσαλικό.

Η ΑΕΚ «ξετύλιξε» έτσι το «δώρο» που… δημιουργήθηκε το Σάββατο (20.12.2025) στο «Καραϊσκάκης». Η Κηφισιά άντεξε στο «σφυροκόπημα» του Ολυμπιακού, έφυγε με το 1-1 από το Φάληρο και… άνοιξε το δρόμο στην Ένωση.

Το 1-1 απέναντι στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν επέτρεψε στους «ερυθρόλευκους» να πάρουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, με το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης να περιστρέφεται γύρω από τη διαιτησία.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι ο διαιτητής Ευαγγέλου, κυρίως στο κομμάτι των καθυστερήσεων, θεωρώντας ότι υπήρξε μεγάλη ανοχή στο παιχνίδι των φιλοξενούμενων, με συνεχείς διακοπές ρυθμού και παίκτες της Κηφισιάς –και ειδικά τον Ραμίρες– να πέφτουν στο έδαφος ζητώντας ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, οι Πειραιώτες διαμαρτύρονται για φάση πέναλτι πάνω στον Μπιανκόν στο φινάλε του ματς.

Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο ήταν το τελευταίο ματς του συγκινημένου Ανδρέα Τετέι στην Κηφισιά (έβαλε τα κλάματα κατά την αλλαγή του). Ο νεαρός επιθετικός από την 1η Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση και -στηριζόμενος στη μεσοεπιθετική του γραμμή- επιβλήθηκε πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κι ο ίδιος ο… Ράζβαν Λουτσέσκου του Παναθηναϊκού με 2-0.

Τα γκολ των Θεσσαλονικέων σημείωσαν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας (39’) και ο νεαρός Ανέστης Μύθου (53’) -που δείχνει να καλύπτει επάξια το κενό του Γιακουμάκη- κι ενώ οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν πολλά περισσότερα αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Ο 29χρονος τερματοφύλακας έσωσε τους «πράσινους» σε ουκ ολίγες περιπτώσεις.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το ματς με 3 τελικές προσπάθειες, γεγονός που αναδεικνύει την κακή βραδιά της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Μελανό σημείο του αγώνα, ο τραυματισμός του Γίρι Παβλένκα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με τον Κάρολ Σφιντέρσκι (έχει ένα χτύπημα στο θώρακα και ένα στο δεξί γόνατο) θα κάνει προληπτικά αξονική, ενώ φαίνεται ότι έχει και ένα θέμα και στο γόνατό του.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ Novibet – Aτρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00 NS Prime

Η βαθμολογία στη Super League

1. ΑΕΚ 37 (15)

2. Ολυμπιακός 36 (15)

3. ΠΑΟΚ 35 (15)

4. Λεβαδειακός 25 (14)

5. Βόλος 25 (15)

6. Παναθηναϊκός 22 (14)

7. Άρης 20 (15)

8. Κηφισιά 18 (15)

9. Παναιτωλικός 15 (15)

10. Αστέρας Τρίπολης 13 (15)

11. Ατρόμητος 13 (15)

12. ΟΦΗ 12 (14)

13. ΑΕΛ Novibet 9 (15)

14. Πανσερραϊκός 5 (14)

Η επόμενη (16η) αγωνιστική

10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός