Super League: Η ώρα της κλήρωσης για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

Η κανονική διάρκεια της Super League ολοκληρώθηκε και σειρά παίρνουν πλέον τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ που θα κρίνουν τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την παραμονή στην κατηγορία.
Η κλήρωση για τα πλέι οφ του τίτλου, τις θέσεις 5-8 και τα πλέι άουτ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στα γραφεία της Super League, από την οποία θα προκύψει το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το φινάλε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αρχή θα γίνει στις 13:00 με την κλήρωση για τα πλέι οφ 1-4, θα ακολουθήσει στις 13:30 η κλήρωση για τα πλέι οφ 5-8, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 14:00 με την κλήρωση των πλέι άουτ.
Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.
Οι ημερομηνίες των πλέι οφ
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου
3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
Οι ημερομηνίες των πλέι άουτ
1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου
2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου
3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου
4η αγωνιστική: 22 Απριλίου
5η αγωνιστική: 26 Απριλίου
6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου
7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου
8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου
9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου
10η αγωνιστική: 21 Μαΐου