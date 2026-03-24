Super League: Η ώρα της κλήρωσης για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

Η κανονική διάρκεια της Super League ολοκληρώθηκε και σειρά παίρνουν πλέον τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ που θα κρίνουν τον πρωταθλητή, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την παραμονή στην κατηγορία.

Η κλήρωση για τα πλέι οφ του τίτλου, τις θέσεις 5-8 και τα πλέι άουτ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στα γραφεία της Super League, από την οποία θα προκύψει το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το φινάλε.

Η αρχή θα γίνει στις 13:00 με την κλήρωση για τα πλέι οφ 1-4, θα ακολουθήσει στις 13:30 η κλήρωση για τα πλέι οφ 5-8, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 14:00 με την κλήρωση των πλέι άουτ.

Η πρώτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου, ενώ το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 16-17 Μαΐου.

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ 5-8

Οι ημερομηνίες των πλέι άουτ

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου