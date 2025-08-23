Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Η ώρα για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2025-26 έφθασε, με 14 ελληνικές ομάδες να… πέφτουν στη “μάχη” για τη νέα αγωνιστική περίοδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας η καθεμία τους δικούς της στόχους στη σεζόν.

Σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 και μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν στη Super League, με μοναδική εκκρεμότητα το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, το οποίο και αναβλήθηκε μετά από αίτημα των “πρασίνων”, εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει όμως το πρώτο φετινό επίσημο παιχνίδι του πρωταθλητή Ολυμπιακού, ο οποίος και θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αρχής γενομένης από το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στο “Καραϊσκάκης”. Θα ακολουθήσουν αύριο Κυριακή, οι αγώνες του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, που θα προσπαθήσουν με τη σειρά τους να… ρίξουν τους Πειραιώτες από το θρόνο τους.

Το «μενού» της πρώτης αγωνιστικής

Η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε τρεις… δόσεις, καθώς η πρεμιέρα της νέας Super League θα ξεκινήσει απ’ το βράδυ του Σαββάτου (23/8) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Δευτέρας (25/8).

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η εκκίνηση της νέας Λίγκας θα γίνει με δύο αγώνες. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 20:00 του Σαββάτου (23/8) σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους αγώνες Άρης – Βόλος και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης (κεκλεισμένων των θυρών λόγω περσινής τιμωρίας των «ερυθρόλευκων»).

Στις 22:00 του Σαββάτου ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο, ενώ την Κυριακή (24/8) το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλα τρία ματς των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στις 20:15 τον Πανσερραϊκό στην “OPAP Arena”, ενώ στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την ΑΕΛ που επιστρέφει φέτος στη Super League.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (25/8, 19:30) με το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την έτερη νεοφώτιστη στη Λίγκα, Κηφισιά.