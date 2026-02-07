Super League: Κρίσιμες αναμετρήσεις για την παραμονή σε Λάρισα και Τρίπολη

Η 20η αγωνιστική της Super League ξεκινάει με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (7/2/2026), οι οποίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία.

Η ΑΕΛ Νοvibet των τεσσάρων σερί νικών υποδέχεται τον Παναιτωλικό που συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο, με τον Γιάννη Αναστασίου να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Αν οι Θεσσαλοί κερδίσουν κι αυτό το παιχνίδι, τότε θα έχουν κάνει άλμα παραμονής στην κατηγορία, κι ενώ πριν λίγες εβδομάδες θεωρούνταν από τα πρώτα φαβορί για υποβιβασμό.

«Must win» είναι για τον Αστέρα Τρίπολης το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες ηττήθηκαν εύκολα από τον Ολυμπιακό μεσοβδόμαδα, έφτασαν τις πέντε σερί ήττες και έχουν κολλήσει στην προτελευταία θέση.

Ντεφορμέ είναι πάντως και οι Θεσσαλοί, που προέρχονται από ανάλογο αρνητικό σερί μετά και το 0-2 από την ΑΕΛ, αλλά τουλάχιστον η ομάδα του Χουάν Φεράντο είναι «γερά» στις θέσεις 5-8.

Επηρεασμένη, τέλος, από τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Τετέι, Παύλου Παντελίδη, η Κηφισιά έφτασε τις έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη (τέσσερις σερί ισοπαλίες και μετά δυο διαδοχικές ήττες). Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κοντράρεται στη Νεάπολη με τον Ατρόμητο του Ντούσαν Κέρκεζ που έρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ – πισωγύρισμα στις φιλοδοξίες για οκτάδα.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη Super League

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, ΑΕ Κηφισιά – Ατρόμητος