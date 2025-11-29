Super League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στην 12η αγωνιστική

Η 12η αγωνιστική της Super League έχει το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί στις αναμέτρησης. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Παναιτωλικό και Λεβαδειακό σε δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για το ντέρμπι της αγωνιστικής. Όλα τα βλέμματα του κοινού θα πέσουν εκεί το βράδυ της Κυριακής με τις δύο ομάδες να θέλόυν τη νίκη για να μην απομακρυνθούν από την κορυφή της βαθμολογίας που βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με νίκη θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη θέση για μία ακόμα αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ που είναι δεύτερος θα αναμετρηθεί με το Λεβαδειακό εκτός έδρας και ψάχνει τη νίκη σε μία πολύ δύσκολη έδρα, κόντρα στην ομάδα που έχει εκπλήξει άπαντες με την εικόνα της στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 29/11/25

17:30 ΟΦΗ – Βόλος (Cosmote Sport 2)

19:30 Άρης – ΑΕΛ Novibet (Novasports Prime)

19:30 Κηφισιά – Πανσερραϊκός (Cosmote Sport 1)

Κυριακή 30/11/25

17:00 Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (Novasports 2)

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Newsit.gr, Cosmote Sport 1)

19:00 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (Newsit.gr, Novasports Prime)

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (Newsit.gr, Cosmote Sport 1)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Τρίπολης 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Οι Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.