Super League: Mε VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλα τα ματς του πρωταθλήματος

Ακολουθώντας τα πρότυπα των κορυφαίων πρωταθλημάτων, η Super League εκσυγχρονίζεται, βάζοντας σε όλα τα ματς του πρωταθλήματος το ημιαυτόματο οφσάιντ!

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, μετά και από το απαιτούμενο Δ.Σ. όλα τα παιχνίδια της Super League για τη σεζόν 2025/26 θα διεξαχθούν με τις τεχνολογίες του VAR, αλλά και του ημιαυτόματου οφσάιντ!

H ανακοίνωση:

“Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referee) και Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT, Semi-Automated Offside Technology).

H Super League και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεργάζονται με την Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, ως αποκλειστικό πάροχο των τεχνολογιών VAR και SAOT, για όλους τους αγώνες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League και το Κυπέλλο Ελλάδας Betsson.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με την Hawk-Eye Innovations στους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4) καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της σεζόν 2024/25.

Για τη χρήση του VAR και του Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT) ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Super League.

Το SAOT χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εξασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από το διαιτητή.

H παροχή των καινοτόμων τεχνολογιών της Hawk-Eye για το VAR και την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ σε όλους τους αγώνες κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ της Super League, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενισχύει τη θέση της Super League και της ΕΠΟ ως καινοτόμους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιτρέπει τη λήψη ακριβών και ταχύτερων αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League Κάτια Κοξένογλου δήλωσε:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League Greece ενέκρινε ομόφωνα την εφαρμογή των τεχνολογιών VAR και Ημιαυτόματου Offside (SAOT), σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, σε συνέχεια της επιτυχούς χρήσης τους, κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της περασμένης σεζόν.

Προκειμένου να αναβαθμιστεί η συνέπεια και η ακρίβεια των αποφάσεων των διαιτητών, η Super League αποφάσισε να συνεργαστεί με την Hawk Eye Innovations, μια εταιρεία ηγέτη στις τεχνολογίες ποδοσφαίρου, με αποδεδειγμένο ιστορικό σε διοργανώσεις της UEFA και κορυφαίες ποδοσφαιρικές λίγκες, για την περαιτέρω ενίσχυση της ακεραιότητας και της ταχύτερης και πιο ακριβούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων των διαιτητών σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26″.

O Πάολο Βαλέρι, αντιπρόεδρος ΚΕΔ & υπεύθυνος VAR δήλωσε:

“Η Hawk-Eye Innovations θα είναι ο αποκλειστικός πάροχος VAR για τους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η εξίσωση των προτύπων του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα Ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα και η παροχή στους διαιτητές προηγμένων τεχνολογικών λύσεων αποτελεί ένα σπουδαίο επίτευγμα. Στόχος μας θα είναι να μειώσουμε τις λανθασμένες παρεμβάσεις του VAR με πιο ακριβείς και λεπτομερείς ελέγχους, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά, που είναι αυτή της Hawk-Eye. Επίσης, με την ακρίβεια του Ημιαυτόματου Offside (SAOT) θα μειώσουμε τους χρόνους ελέγχου και θα εξαλείψουμε το ανθρώπινο λάθος στις λήψεις αποφάσεων οφσάιντ.

Ευχαριστούμε την ΕΠΟ και τη Super League για τη μεγάλη τους προσπάθεια”.

Ο Tony Page, Γενικός Διευθυντής του Ποδοσφαιρικού τμήματος της Hawk-Eye Innovations, σημείωσε:

“Η πολυετής επέκταση της συνεργασίας μας με την Super League και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μας κάνει υπερήφανους. Είμαστε αφοσιωμένοι να στηρίξουμε την Super League και την ΕΠΟ παρέχοντας διαιτητικές τεχνολογίες ύψιστου επιπέδου, ξεκινόντας από την σεζόν 2025/26 και καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Αυτή η συνεργασία καθιστά ένα σημαντικό βήμα προόδου για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα λήψης αποφάσεων”.”