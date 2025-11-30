Super League: Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και εκτός έδρας «μάχες» για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Το κυρίως μενού της 12ης αγωνιστικής της Super League διεξάγεται σήμερα (29.11.2025) με τους 4 αγώνες που απομένουν και περιλαμβάνει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, αλλά και τους εκτός έδρας δύσκολους αγώνες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Λίγες ημέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται στη Λεωφόρο (21:00), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με το διακύβευμα του αγώνα να είναι πολύ μεγάλο.

Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι βρίσκει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ σε εξαιρετική κατάσταση. Το «τριφύλλι» συνέχισε την ανοδική του πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ήταν η τέταρτη σερί νίκες και έκτη στα επτά τελευταία ματς για τους «πράσινους». Οι γηπεδούχοι έχουν μαζέψει 18 βαθμούς και «χρωστάνε» και το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ.

Σε εξίσου καλό momentum είναι και η Ένωση, που έχει 25 βαθμούς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα από τη Φλωρεντία (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, καταγράφοντας την τρίτη σερί νίκη της και Πέμπτη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων – όλες με το ίδιο σκορ, 1-0. Όποια ομάδα κερδίσει θα διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για τη δυάδα – ίσως και κάτι παραπάνω – με τον ηττημένο να κάνει πισωγύρισμα αναφορικά με τη «μάχη» της εξόδου στο επόμενο UEFA Champions League.

Λίγα 24ωρα μετά τη «μάχη» του στο «Καραϊσκάκης» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα του Παναιτωλικού (17:00). Οι «ερυθρόλευκοι» είναι οι πρωτοπόροι του βαθμολογικού πίνακα και θέλουν το «διπλό», για να παρακολουθήσουν στη συνέχεια με ηρεμία τους αγώνες των ανταγωνιστών τους, περιμένοντας κάποιο «δώρο». Η ομάδα του Αγρινίου έχει ανοδική πορεία, από τη στιγμή που την ανέλαβε ο Γιάννης Αναστασίου, φτάνοντας τους 12 βαθμούς.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ των 26 βαθμών, ο «δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ξεπεράσει το «σοκ» της εντός έδρας ισοπαλίας με την Μπραν, παίζοντας στην έδρα του εκπληκτικού -τη φετινή σεζόν- Λεβαδειακού (21 βαθμοί). Θυμίζουμε ότι οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στη φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Βοιωτούς να επικρατούν με το εκπληκτικό 4-1.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD

Η βαθμολογία (12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

————————————–

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

————————————–

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Aktor 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει δέκα ματς και ο ΟΦΗ ένδεκα

* Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια