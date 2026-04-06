Super League: Οι διαιτητές για τη δεύτερη αγωνιστική των πλέι άουτ

Βεργέτη στη Λάρισα, Παπαδόπουλο στις Σέρρες και Τζήλο στο Περιστέρι όρισε η ΚΕΔ
Ο Τσαούσης
Ο Τσαούσης πανηγυρίζει για τον Πανσερραϊκό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η δεύτερη αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League θα διεξαχθεί την Τετάρτη 08 Απριλίου 2026 και η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές για τους αγώνες AEΛ Novibet – Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος – Κηφισιά.

Στο παιχνίδι της AEΛ Novibet με τον Παναιτωλικό (16:00) διαιτητής θα είναι ο Βεργέτης, με βοηθούς τους Φωτόπουλο, Καραγκιζόπουλο, 4ο τον Γιουματζίδη και στο VAR τους Ευαγγέλου, Ματσούκα, ενώ στο Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης (17:00) ορίστηκε ο Παπαδόπουλος, με βοηθούς τους Κολλιάκο, Δέλλιο, 4ο τον Μόσχου και στο VAR τους Φωτιάς και Πουλικίδη.

Αντίστοιχα, στον αγώνα του Περιστερίου, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Κηφισιά, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Τζήλος, με βοηθούς τους Στάικο, Διαμαντή, 4ο τον Κόκκινο και στο VAR τους Ζαμπαλά, Κουκουλά. 

Αθλητικά
