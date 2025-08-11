Super League: Οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η “σέντρα” του πρωταθλήματος της Super League πλησιάζει και η διοργανώτρια έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, κοινοποιώντας τις ημέρες και της ώρες των αγώνων.

Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League θα το Σάββατο 23 Αυγούστου με τα παιχνίδια Άρης – Βόλος, Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης και Παναιτωλικός – Ατρόμητος που θα έχουν κοινή ώρα έναρξης (20:00).

Από εκεί και πέρα, την Κυριακή (24.08.2025) ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στις 19:45 στη Λεωφόρο, ακολουθεί το εντός έδρας ματς της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στις 20:15, έπειτα εκείνο της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΛ (21:00), ενώ η… αυλαία α πέσει τη Δευτέρα (25.08.2025) με το Λεβαδειακός – Κηφισιά στις 19:30.

Το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

23.08.2025, 20:00 Άρης – Βόλος

23.08.2025, 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

23.08.2025, 20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

24.08.2025, 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

24.08.2025, 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

24.08.2025, 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

25.08.2025, 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά