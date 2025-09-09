Αθλητικά

Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες όλων των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025

Το πρόγραμμα έγινε γνωστό μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League
Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Ο Μλαντένοβιτς με τον Ελ Κααμπί /ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δείτε τις ημέρες και τις ώρες όλων των ντέρμπι της Super League μέχρι το τέλος του 2025. Εκκίνηση με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, μετά το τέλος της οποίας έγιναν γνωστές οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων μέχρι την 15η αγωνιστική.

Έτσι, γνωρίζουμε και το πότε θα διεξαχθούν όλα τα ντέρμπι της Super League μέχρι το τέλος του 2025.

Οι ημέρες κι οι ώρες των ντέρμπι μέχρι το τέλος του 2025

4η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (21/09, 21:00)
6η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (05/10, 20:30)
7η αγωνιστική: Άρης – Παναθηναϊκός (19/10, 19:30)
7η αγωνιστική: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/10, 21:00)
8η αγωνιστική: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 21:00)
9η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Άρης (01/11, 20:00)
10η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (09/11, 21:00)
11η αγωνιστική: ΑΕΚ – Άρης (23/11, 21:00)
12η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (30/11, 21:00)
13η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Άρης (07/12, 19:30)
14η αγωνιστική: Άρης – Ολυμπιακός (14/12, 20:00)
15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (21/12, 19:30)

Αθλητικά
