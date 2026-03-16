Super League: Οι ημερομηνίες των πλέι οφ για τον τίτλο

Μία αγωνιστική απομένει για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της σεζόν στη Super League και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα πλέι οφ, όπου θα κριθεί και η “μάχη” του τίτλου, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να είναι ισόβαθμοι στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να έχει μείνει πίσω στο -11.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ αναμένεται έτσι να “παλέψουν” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα πλέι οφ της Super League, με τα παιχνίδια τους να ξεκινούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη δεν έχει γίνει η κλήρωση για τη σειρά των αγώνων, αλλά είναι γνωστές οι ημερομηνίες και των 6 αγωνιστικών των πλέι οφ του τίτλου, τα οποία και θα ολοκληρωθούν στις 17 Μαΐου 2026. Πριν την έναρξή τους πάντως, θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Οι ημερομηνίες των πλέι οφ του τίτλου

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική:18-19 Απριλίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου