Super League: Ορίστηκε η ημερομηνία της κλήρωσης των play offs και play outs

Την Τρίτη 24 Μαρτίου αποφασίστηκε -μεταξύ άλλων- να γίνει η κλήρωση των Playoffs και των Playouts της Super League, μετά και το τελευταίο Δ.Σ. της διοργανώτριας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε το πρόγραμμα για το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League, το οποίο θα αναρτηθεί αργότερα ενώ επεκτάθηκε και η χρήση του «joker right» (αναβολή πριν από ευρωπαϊκό αγώνα) για όσους δεν το έχουν ήδη εξασκήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Super League και κατά τη σημερινή (08.12.2025) του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

“1/ Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ο ορισμός και το πρόγραμμα των αγώνων 16ης έως και 26ης αγωνιστικής Κανονικής Περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών) και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League https://www.slgr.gr/el/

2/ Ομόφωνα αποφασίστηκε όπως η κλήρωση αγώνων Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Playouts (θέσεις 9-14) πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.

3/ Η ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος (αγωνιστικής περιόδου 2026-2027) θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

4/ Ομόφωνα εγκρίθηκε το περιεχόμενο και η διαδικασία άσκησης δικαιώματος αναβολής ενός (1) αγώνα για τις ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA και δεν έχουν ήδη ασκήσει αυτό (“Joker Right”) μέχρι και τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τρέχοντος πρωταθλήματος”.