Super League: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διατηρούν τη «μάχη» στην κορυφή – Παραμένει «άρρωστος» ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τον Άρη και η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 του Ατρομήτου, ολοκληρώνοντας τη 13η αγωνιστική της Super League, σε απόσταση… βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα με το 3-0 επί του ΟΦΗ.

Με τον Ολυμπιακό να “τρέχει” ένα φοβερό νικηφόρο σερί 7 αγωνιστικών, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν καταφέρει να μείνει κοντά του στη βαθμολογία της Super League και δείχνουν ότι η “μάχη” για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τέλους.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την τραγική του σεζόν και με τον Ράφα Μπενίτεθ στη Super League, αφού μετά την ήττα από την ΑΕΚ, έχασε βαθμούς και από την ΑΕΛ Novibet, με το 2-2 στην AEL FC Arena.

Ψάχνει «γιατρικό» ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός εμφάνισε τις γνωστές του… ασθένειες και στη Λάρισα και γνώρισε μία ακόμη απώλεια βαθμών στη φετινή Super League, αφού κατάφερε να μείνει στην ισοπαλία με 2-2, κόντρα σε μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.

Παρότι ανέτρεψε το σκορ μετά το προβάδισμα της ΑΕΛ Novibet, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα ακόμη γκολ σε φινάλε αγώνα, με τον Μλαντένοβιτς να… χαρίζει αυτή τη φορά ένα γκολ ισοφάρισης στους Θεσσαλούς.

Παρά τις δύο αλλαγές προπονητή, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει πολλά ατομικά λάθη, αλλά και να μην “κλείνει” τα ματς όταν προηγείται, με αποτέλεσμα να έχει μείνει πια στο -15 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα πρέπει έτσι να βρει άμεσα το… γιατρικό για τον “άρρωστο” Παναθηναϊκό, αφού κινδυνεύει πια να μείνει ακόμη και εκτός πλέι οφ.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν αφήνουν… ήσυχο τον Ολυμπιακό

Η “μάχη” για την κορυφή της Super League δεν έχει πάντως ξεκαθαρίσει ούτε στο… ελάχιστο, σε ό,τι αφορά τους τρεις πρωτοπόρους, αφού τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και η ΑΕΚ, παραμένουν κοντά στον Ολυμπιακό.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν χάσει αρκετούς βαθμούς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και στην Ευρώπη, όμως στην Ελλάδα παραμένουν στο κατόπι των Πειραιωτών και ξεπέρασαν και το “εμπόδιο” του Άρη, για να μείνουν δύο βαθμούς μακριά από την κορυφή.

Σε καλή κατάσταση δείχνει όμως και η ΑΕΚ, αφού μετά το διπλό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, είναι ξανά “ζωντανή” στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και ο Μάρκο Νίκολιτς βλέπει τον Λούκα Γιόβιτς να βρίσκει τη φόρμα του, με 5 γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του. Το τέλος του πρώτου γύρου έχει αφήσει έτσι ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να “απειληθεί” στην προσπάθεια “υπεράσπισης” του τίτλου.

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0

Βόλος – Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ – Άρης 3-1

ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18.00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (NS PRIME)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6. Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 12

10. Αστέρας Τρίπολης 12

11. Ατρόμητος 9

12. ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.